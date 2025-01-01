Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Alla Pappa!", Köln
44 Min.Ab 6
Großes Wochenfinale in Köln-Bonn: Robert lädt im Severinsviertel der Domstadt in sein Lokal "Alla Pappa!" ein. Mit italienischer Küche sind viele erfolgreich, doch wird auch der 43-Jährige mit seinem Konzept Spitzenkoch Mike Süsser und die vier Mitstreiter:innen erobern können? Volle zehn Punkte und der Goldene Teller sind Roberts erklärtes Ziel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins