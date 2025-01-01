Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"International Streetfood", Öhringen
Einfacher Imbiss war gestern: Der erfahrene Gastronom Toni hat in Heilbronn Streetfood auf höchstem Niveau etabliert und gibt in seinem "International Streetfood" Burger und Bowls zum Besten. Das Konzept besteht aus Foodtruck und Feinkostladen - direkt an einem Einkaufszentrum gelegen. Beste Voraussetzungen für Laufkundschaft, aber auch für den Wettkampf?
