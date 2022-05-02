Westfälisch-italienische Küche in der "Habichtshöhe"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.05.2022: Westfälisch-italienische Küche in der "Habichtshöhe"
44 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 12
Kulinarischer Auftakt in Bielefeld! Gastgeber Marcus möchte mit seiner "Habichtshöhe" glänzen. Die Gastro-Kollegen sollen mit westfälisch-italienischer Küche überzeugt werden. Vor drei Jahren wurde das Lokal von Marcus gekauft und komplett umgekrempelt. Ob dieser Einsatz mit dem Goldenen Teller belohnt wird?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
