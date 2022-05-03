Das "Howzit" bringt Südafrika nach BielefeldJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.05.2022: Das "Howzit" bringt Südafrika nach Bielefeld
44 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 12
Weiter geht es mit südafrikanischer Küche: Mike Süsser besucht Gastgeber Amir. Der gelernte KFZ-Mechatroniker betreibt das "HOWZIT", welches nur wenige Gehminuten von der Bielefelder Altstadt entfernt liegt. Ob der Spitzenkoch und die strengen Mitstreiter Amirs Konzept gutheißen werden?
