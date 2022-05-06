"Die Mühle" serviert ihren Gästen klassische italienische SpeisenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.05.2022: "Die Mühle" serviert ihren Gästen klassische italienische Speisen
44 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12
In Bad Laer am Kurpark befindet sich das Restaurant "Die Mühle". Gastgeber Aleks will seinen Gästen hier mit seinen klassisch italienischen Speisen bei feinem Ambiente eine Auszeit vom Stress des Alltags ermöglichen. Doch schafft es Aleks auch, seinen Mitstreitern und Mike Süsser einen entspannten Wochenausklang zu bieten oder wird es zum Wochenende nochmal hektisch?
