Kabel Eins Folge vom 06.05.2022
Folge vom 06.05.2022: "Die Mühle" serviert ihren Gästen klassische italienische Speisen

44 Min. Ab 12

In Bad Laer am Kurpark befindet sich das Restaurant "Die Mühle". Gastgeber Aleks will seinen Gästen hier mit seinen klassisch italienischen Speisen bei feinem Ambiente eine Auszeit vom Stress des Alltags ermöglichen. Doch schafft es Aleks auch, seinen Mitstreitern und Mike Süsser einen entspannten Wochenausklang zu bieten oder wird es zum Wochenende nochmal hektisch?

