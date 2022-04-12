Fiesta Mexicana im "Sombrédo" in PotsdamJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.04.2022: Fiesta Mexicana im "Sombrédo" in Potsdam
44 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 6
Mexiko in Potsdam - das verspricht das "Sombrédo". Hier verwöhnen Katharina und Kathi ihre Gäste. Einrichtung, Essen und die positive Lebensart der beiden Katharinas sollen die Gäste nach Mexiko entführen. Doch wieviel Mexiko steckt wirklich im Essen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen