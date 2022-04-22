Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 22.04.2022
Zum großen Wochenfinale geht es für den Profi und die Mitstreiter zum Restaurant "La Cantina". Das Lokal gehört zu dem Familien-Landhotel "Am Rothenberg". Hier leben die Brüder Henrik und Kevin Schwarz ihren Traum vom argentinischen Event-Grillrestaurant. Die Gäste können den Köchen live bei der Zubereitung argentinischer Köstlichkeiten am offenen Feuer zugucken. Schaffen sie es, sich den Goldenen Teller zu sichern oder verbrennen sie sich dabei die Finger?

