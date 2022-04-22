Im "La Cantina" geht es feurig her!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.04.2022: Im "La Cantina" geht es feurig her!
44 Min.Folge vom 22.04.2022Ab 12
Zum großen Wochenfinale geht es für den Profi und die Mitstreiter zum Restaurant "La Cantina". Das Lokal gehört zu dem Familien-Landhotel "Am Rothenberg". Hier leben die Brüder Henrik und Kevin Schwarz ihren Traum vom argentinischen Event-Grillrestaurant. Die Gäste können den Köchen live bei der Zubereitung argentinischer Köstlichkeiten am offenen Feuer zugucken. Schaffen sie es, sich den Goldenen Teller zu sichern oder verbrennen sie sich dabei die Finger?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins