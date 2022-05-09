XXL-Konzept im Lokal "Onkel Otto"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.05.2022: XXL-Konzept im Lokal "Onkel Otto"
44 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12
Den Auftakt in eine neue Woche in Stuttgart und Umgebung macht Gastgeber Ernst. Er will seine Gäste mit einem XXL-Schnitzelkonzept überzeugen. Schafft es der Gastronom, seine Mitstreiter ebenfalls vom Konzept zu überzeugen oder ist sein "XXL-Konzept" doch etwas in die Jahre gekommen?
