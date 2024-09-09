Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.09.2024: "JaMi's", Amelinghausen
44 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Startschuss für die Lüneburger Heide! Zum Auftakt der Woche empfängt Gastgeber Jasper Fuhrmann seine Mitstreiter:innen und Mike Süsser im "JaMi's" BBQ & Burger in Amelinghausen. Hier gibt es allerlei Burger und BBQ in einer modernen und gemütlichen Atmosphäre. Der Grundstein für eine kulinarisch spannende Woche ist gelegt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins