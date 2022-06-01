Regionalität im Restaurant "DD Zur Idee"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.06.2022: Regionalität im Restaurant "DD Zur Idee"
Halbzeit in Nordhofen! Im ländlichen Ambiente führt die heutige Gastgeberin Diana zusammen mit ihrem Mann Thorsten ein ganz besonderes Restaurant, das "DD Zur Idee". Mit einem von ihnen eigens angestellten Metzger bieten sie feinstes Fleisch, von für sie großgezogenen Kälbern an. Die beiden bringen Regionalität auf den Teller wie kein anderer! Ob das Konzept bei der Konkurrenz ankommt?
