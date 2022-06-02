Das 360° Panoramarestaurant im "Pegelhaus Koblenz"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.06.2022: Das 360° Panoramarestaurant im "Pegelhaus Koblenz"
44 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Heute empfängt der Quereinsteiger und Eventkoch Thorsten die Gäste. Er hat die einzigartige Gelegenheit ergriffen und das 360° Panoramarestaurant im "Pegelhaus Koblenz" übernommen. Wie er mit seinem Konzept bei dem Profi und der Konkurrenz landet, ist abzuwarten. Seine Speisekarte ist recht übersichtlich, vor allem fällt einem hier aber der hauseigene Smoker ins Auge.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
