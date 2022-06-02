Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das 360° Panoramarestaurant im "Pegelhaus Koblenz"

Kabel Eins
Folge vom 02.06.2022
Das 360° Panoramarestaurant im "Pegelhaus Koblenz"

Das 360° Panoramarestaurant im "Pegelhaus Koblenz"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 02.06.2022: Das 360° Panoramarestaurant im "Pegelhaus Koblenz"

44 Min.
Ab 12

Heute empfängt der Quereinsteiger und Eventkoch Thorsten die Gäste. Er hat die einzigartige Gelegenheit ergriffen und das 360° Panoramarestaurant im "Pegelhaus Koblenz" übernommen. Wie er mit seinem Konzept bei dem Profi und der Konkurrenz landet, ist abzuwarten. Seine Speisekarte ist recht übersichtlich, vor allem fällt einem hier aber der hauseigene Smoker ins Auge.

