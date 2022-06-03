Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.06.2022: Clubalarm: "Der Grieche"
44 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12
Zum Wochenfinale steht heute Clubalarm auf der Karte. Blauer Samt und weiße Tischdecken. Direkt am deutschen Eck liegt das schicke griechische Lokal "Der Grieche". Hier will der charismatische junge griechische Gastgeber Özay seine Gäste mit der feinen, griechisch-mediterranen Küche überzeugen. Ob er sich damit den Sieg sichern kann?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
