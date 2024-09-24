Kann man bei "Hazzblot" kaiserliches Essen erwarten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.09.2024: Kann man bei "Hazzblot" kaiserliches Essen erwarten?
44 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12
In mitten der Aachener Innenstadt, fast genau neben dem Kaiserdom befindet sich das Hazzblot. Hier hießt es "deutsch-französische Küche mit einem Aachener Twist". Wird Mark am Ende der Woche zum kulinarischen Kaiser von Aachen gekrönt?
