Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.06.2022: Das "Tajine" verzaubert seine Gäste mit den Gewürzen Marokkos
44 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 12
An Tag 3 geht es auf eine Reise nach Marokko. In seinem "Tajine" serviert Rida seinen Gästen authentische marokkanische Küche. Er verwendet dabei Gewürze, die seine Mutter ihm aus Marokko schickt. Lassen sich die Gäste auf diese Reise ein?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
