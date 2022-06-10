In der "Twentyfive Eatery" hagelt es nochmal richtig KritikJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.06.2022: In der "Twentyfive Eatery" hagelt es nochmal richtig Kritik
Folge vom 10.06.2022
Am letzten Tag des Aachener Wettbewerbs geht es ins Twentyfive Eatery von Julian und Alexa. Die Gastronomen bekommen hier modernste Küche auf die Teller. Doch nicht jeder ist von diesem Konzept überzeugt. Es gibt nochmal richtig Kritik am letzten Tag!
