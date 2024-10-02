Im "Parga" fühlt man sich wie in GriechenlandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.10.2024: Im "Parga" fühlt man sich wie in Griechenland
44 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12
Hevi betreibt in dem kleinen Örtchen Otze ein griechisches Restaurant, indem die Zeit etwas stehengeblieben scheint: Ouzo aufs Haus, Kreta-Platte und Salatbuffet sind hier Programm. Nicht jeder findet es zeitgemäß, aber Hevi weiß mit ihrem Charme und Gerichten zu überzeugen. Mike Süsser und die Konkurrenz können sich auf einige Überraschungen freuen.
