Italienischer geht's nicht! Das "Trattoria Stromboli"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.10.2024: Italienischer geht's nicht! Das "Trattoria Stromboli"
44 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12
"Trattoria Stromboli" - der Name ist Programm, italienischer geht's nicht. Der kleine Familienbetrieb liegt in Hemmingen, ein Vorort südlich von Hannover. Hier steht Roberto, der jüngste Gastronom dieser Woche, in der Küche. Für alle ist er ein großes Fragezeichen, denn der Deutsch-Italiener war die Woche über sehr still und zurückhaltend. Alles nur Taktik? Roberto blüht am Finaltag plötzlich auf und macht es nochmal richtig spannend.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
