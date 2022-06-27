Casual Fine Dining im "Atelier Tian"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.06.2022: Casual Fine Dining im "Atelier Tian"
44 Min.Folge vom 27.06.2022Ab 12
Der Startschuss für die Woche in der Region rund um den Bodensee fällt in Ravensburg bei Christian "Chris" im "ATELIER TIAN". Er möchte Spitzenkoch Mike Süsser und die Mitstreitenden auf der Veitsburg mit einem Casual Fine Dining Konzept überzeugen. Ist das Essen hier genauso gut wie der Ausblick?
