Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.01.2022: La Trattoria
44 Min.Folge vom 19.01.2022Ab 6
Halbzeit im schönen München: Heute begrüßt Sonnenschein und Energiebündel Laura Maria in ihrem "La Trattoria" die Mitstreiter. Als Restaurantleitung serviert sie hier typische italienische Küche mit einer Besonderheit: alles Bio - die Zutaten, die Einrichtung, die Gläser. Laura ist stolz auf ihr Konzept und will heute die Höchstpunktzahl abgreifen!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
