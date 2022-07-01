Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Sternen Bohlingen" bietet eine gehobene Küche mit bodenständigen Klassikern

Kabel EinsFolge vom 01.07.2022
Das "Sternen Bohlingen" bietet eine gehobene Küche mit bodenständigen Klassikern

Das "Sternen Bohlingen" bietet eine gehobene Küche mit bodenständigen KlassikernJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.07.2022: Das "Sternen Bohlingen" bietet eine gehobene Küche mit bodenständigen Klassikern

45 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 12

Zum Abschluss einer Woche auf hohem Niveau lädt Federica "Fede" ins "Sternen Bohlingen" ein. Zusammen mit ihrem Küchenchef Peter muss sie heute noch einmal alles geben, um Profikoch Mike Süsser und die Mitstreitenden von sich und ihrem Lokal zu überzeugen. Die Konkurrenz hat stark vorgelegt. Gelingt der jungen Quereinsteigerin noch eine Überraschung?

Alle verfügbaren Folgen