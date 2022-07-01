Das "Sternen Bohlingen" bietet eine gehobene Küche mit bodenständigen KlassikernJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.07.2022: Das "Sternen Bohlingen" bietet eine gehobene Küche mit bodenständigen Klassikern
45 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 12
Zum Abschluss einer Woche auf hohem Niveau lädt Federica "Fede" ins "Sternen Bohlingen" ein. Zusammen mit ihrem Küchenchef Peter muss sie heute noch einmal alles geben, um Profikoch Mike Süsser und die Mitstreitenden von sich und ihrem Lokal zu überzeugen. Die Konkurrenz hat stark vorgelegt. Gelingt der jungen Quereinsteigerin noch eine Überraschung?
