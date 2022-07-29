Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.07.2022: "Beim Matthes", Lindlar
44 Min.Folge vom 29.07.2022Ab 12
Am Finaltag der Spezialwoche geht es zu der Campingplatzbetreiberin und heutigen Gastgeberin Petra. Der Campingpark im Bergischen Land bietet vor allem ruhesuchenden Campern ein wahres Paradies. In der Gastrokneipe "Beim Matthes" gibt es einfache, gut-bürgerliche Küche. Hier ist jeder willkommen und Gastfreundschaft steht an oberster Stelle. Ob das den Profi und die Mistreiter überzeugen kann?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
