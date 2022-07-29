Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Beim Matthes", Lindlar

Kabel Eins
Folge vom 29.07.2022
"Beim Matthes", Lindlar

"Beim Matthes", LindlarJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.07.2022: "Beim Matthes", Lindlar

44 Min.
Ab 12

Am Finaltag der Spezialwoche geht es zu der Campingplatzbetreiberin und heutigen Gastgeberin Petra. Der Campingpark im Bergischen Land bietet vor allem ruhesuchenden Campern ein wahres Paradies. In der Gastrokneipe "Beim Matthes" gibt es einfache, gut-bürgerliche Küche. Hier ist jeder willkommen und Gastfreundschaft steht an oberster Stelle. Ob das den Profi und die Mistreiter überzeugen kann?

