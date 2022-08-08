Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Keine Speisekarte in der Freindal Wirtschaft?

Kabel Eins








44 Min.

Wochenauftakt am Wörthersee: Den Start macht Marcus in Villach. Zusammen mit seinem guten Freund und Haubenkoch Christoph hat er sich einen Traum erfüllt. Mit Produkten aus der Umgebung, einer fast täglich wechselnden Speisekarte und seinem modernen Konzept bietet Marcus in der "freindal Witschaft" seinen Gästen immer wieder neue Kreationen an. Kann er damit bei Profi Mike und den Mitstreitern punkten?

