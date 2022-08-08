Keine Speisekarte in der Freindal Wirtschaft?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.08.2022: Keine Speisekarte in der Freindal Wirtschaft?
44 Min.Folge vom 08.08.2022Ab 12
Wochenauftakt am Wörthersee: Den Start macht Marcus in Villach. Zusammen mit seinem guten Freund und Haubenkoch Christoph hat er sich einen Traum erfüllt. Mit Produkten aus der Umgebung, einer fast täglich wechselnden Speisekarte und seinem modernen Konzept bietet Marcus in der "freindal Witschaft" seinen Gästen immer wieder neue Kreationen an. Kann er damit bei Profi Mike und den Mitstreitern punkten?
