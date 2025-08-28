Viel Masse, aber auch Klasse? "Schloßallee Haag"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.08.2025: Viel Masse, aber auch Klasse? "Schloßallee Haag"
44 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Geschichtskenner aufgepasst! Gastgeber Suleiman öffnet die Tore seiner "Schloßallee Haag" - ein Biergarten mit rustikal-historischem Ambiente und modernem Anspruch in Haag an der Amper. Hier trifft bayerische Bodenständigkeit auf moderne Speisekarte. Gelingt dem charmanten Suleiman der Spagat zwischen Tradition und Innovation?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins