Im Lokal "Ariston" geht es kulinarisch nach Griechenland

Kabel Eins Folge vom 21.01.2025
Folge vom 21.01.2025: Im Lokal "Ariston" geht es kulinarisch nach Griechenland

44 Min. Ab 12

Am zweiten Tag geht es kulinarisch nach Griechenland. Ilias kümmert sich als Inhaber auch um den Service, während sein guter Freund Dimitrios in der Küche steht. Laut Namen des Restaurants wird hier ein "exzellentes" Essen geboten. Kann Ilias dieses Versprechen gegenüber seinen Gästen halten?

