Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Orangerie" - Fine-Dining in einer gehobenen Atmosphäre

Kabel Eins
Folge vom 22.01.2025
"Restaurant Orangerie" - Fine-Dining in einer gehobenen Atmosphäre

"Restaurant Orangerie" - Fine-Dining in einer gehobenen AtmosphäreJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.01.2025: "Restaurant Orangerie" - Fine-Dining in einer gehobenen Atmosphäre

45 Min.
Ab 12

Das Bergfest wird in Kühlungsborn bei der Orangerie gefeiert. Bart stellt als Hoteldirektor des "Hotel IV Jahreszeiten" hohe Ansprüche an sich selbst und sein Restaurant. Es besticht durch Fine-Dining in einer gehobenen Atmosphäre. Werden die Erwartungen der Konkurrenz getroffen oder sogar überboten?

