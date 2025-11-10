Den Wochenstart an der Mosel macht "THULLs Restaurant" in Neumagen-DhronJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.11.2025: Den Wochenstart an der Mosel macht "THULLs Restaurant" in Neumagen-Dhron
45 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Zum Wochenauftakt an der Mosel geht es los in "THULLs Restaurant" in Neumagen-Dhron. Gastgeber Udo Thull führt den Familienbetrieb direkt am Moselufer und serviert mit Küchenchef Ioan regionale Klassiker und saisonale Spezialitäten. In gemütlicher Atmosphäre zwischen Weinfässern sollen die Gäste den Charme des ältesten Weinortes Deutschlands genießen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen