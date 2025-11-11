Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Blockhaus Wasserliesch" macht Renata den Konkurrenten Feuer unterm Hintern!

Kabel EinsFolge vom 11.11.2025
Im "Blockhaus Wasserliesch" macht Renata den Konkurrenten Feuer unterm Hintern!

Im "Blockhaus Wasserliesch" macht Renata den Konkurrenten Feuer unterm Hintern!Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 11.11.2025: Im "Blockhaus Wasserliesch" macht Renata den Konkurrenten Feuer unterm Hintern!

45 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Am zweiten Tag führt die Reise nach Wasserliesch, dem "Tor zur Obermosel". Inhaberin Renata betreibt das urige "Blockhaus Wasserliesch" mit viel Herzblut und serviert gemeinsam mit ihren Köchinnen gutbürgerliche Küche, vom Hacksteak bis zum hausgemachten Tiramisu. Ihr Konzept mit Außenterrasse, Grillplatz und Sandstrand sorgt für echte Sommerlaune. Kann Renata mit Atmosphäre und Gastlichkeit heute besonders punkten?

Alle verfügbaren Folgen