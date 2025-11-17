Zum Wochenbeginn entführt in das Restaurant "Eden"Jetzt kostenlos streamen
Zum Wochenbeginn entführt in das Restaurant "Eden"
Zum Wochenauftakt geht es ins "Eden" im Herzen Saarbrückens, ein außergewöhnliches Restaurant, das erst im März 2025 eröffnet hat. Flo und seine Jungs verbinden vegetarische Fusionsküche mit handverlesenen Zutaten und internationalen Einflüssen. Hier wurde ein Ort geschaffen, der mehr als nur kulinarisch inspiriert. Doch wird die besondere Vision auch die Konkurrenz überzeugen?
