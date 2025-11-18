Genuss als Show im "Eschberger Hof"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.11.2025: Genuss als Show im "Eschberger Hof"
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Am Dienstag geht es in den traditionsreichen "Eschberger Hof" zu Gastgeber Stas. Ob stilvoll eingerichtetes Restaurant, große Terrasse oder uriger Partykeller, der "Eschberger Hof" ist ein vielseitiger Treffpunkt mit besonderem Flair und typisch italienischer Küche. Frontmann Stas liebt den großen Auftritt und inszeniert Genuss als Show. Doch wie kommt seine selbstbewusste Art bei der Konkurrenz an?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins