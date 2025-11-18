Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Genuss als Show im "Eschberger Hof"

Kabel Eins
Folge vom 18.11.2025
Genuss als Show im "Eschberger Hof"

Genuss als Show im "Eschberger Hof"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 18.11.2025: Genuss als Show im "Eschberger Hof"

45 Min.
Folge vom 18.11.2025
Ab 12

Am Dienstag geht es in den traditionsreichen "Eschberger Hof" zu Gastgeber Stas. Ob stilvoll eingerichtetes Restaurant, große Terrasse oder uriger Partykeller, der "Eschberger Hof" ist ein vielseitiger Treffpunkt mit besonderem Flair und typisch italienischer Küche. Frontmann Stas liebt den großen Auftritt und inszeniert Genuss als Show. Doch wie kommt seine selbstbewusste Art bei der Konkurrenz an?

