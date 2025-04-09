Marokkanische Küche im "Restaurant MarrakecH"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.04.2025: Marokkanische Küche im "Restaurant MarrakecH"
45 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Der ehemalige Profi-Fußballer aus Marokko folgte seiner Leidenschaft und eröffnete Anfang 2020 sein Restaurant "Marrakech" in Kassel. Seine Küche besticht durch authentische marokkanische Gewürze, die er direkt aus seiner Heimat mitbringt. Wird die Würze seinen Mitstreitern gefallen oder ist die Kritik zu scharf?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
