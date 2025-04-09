Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Marokkanische Küche im "Restaurant MarrakecH"

Kabel EinsFolge vom 09.04.2025
Marokkanische Küche im "Restaurant MarrakecH"

Marokkanische Küche im "Restaurant MarrakecH"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 09.04.2025: Marokkanische Küche im "Restaurant MarrakecH"

45 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12

Der ehemalige Profi-Fußballer aus Marokko folgte seiner Leidenschaft und eröffnete Anfang 2020 sein Restaurant "Marrakech" in Kassel. Seine Küche besticht durch authentische marokkanische Gewürze, die er direkt aus seiner Heimat mitbringt. Wird die Würze seinen Mitstreitern gefallen oder ist die Kritik zu scharf?

Alle verfügbaren Folgen