Folge vom 09.01.2025
44 Min. Ab 12
Die spanische Sonne scheint am vorletzten Tag in Unkel. Frank kocht für seine Gäste im "Con Gusto", während Geschäftspartner Pedro im Service glänzt. Seit Herbst 2023 bieten sie im stilvollen Ambiente moderne Interpretationen traditioneller iberischer Gerichte an. Wie schmecken die neu interpretierten Klassiker der Konkurrenz?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
12
