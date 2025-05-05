Vietnamesische Küche von Vater und Sohn im "Mr. Le"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.05.2025: Vietnamesische Küche von Vater und Sohn im "Mr. Le"
45 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12
Auftakt der neuen Runde in Wiesbaden und Umgebung! Rivaul lädt in sein Restaurant "Mister Le" ein, welches seit 2024 in Mainz zu finden ist. Das Herzensprojekt von Vater und Sohn bietet traditionelle vietnamesische Küche. Wird er die Konkurrenz überzeugen können?
