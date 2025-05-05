Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Vietnamesische Küche von Vater und Sohn im "Mr. Le"

Kabel EinsFolge vom 05.05.2025
Vietnamesische Küche von Vater und Sohn im "Mr. Le"

Vietnamesische Küche von Vater und Sohn im "Mr. Le"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.05.2025: Vietnamesische Küche von Vater und Sohn im "Mr. Le"

45 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12

Auftakt der neuen Runde in Wiesbaden und Umgebung! Rivaul lädt in sein Restaurant "Mister Le" ein, welches seit 2024 in Mainz zu finden ist. Das Herzensprojekt von Vater und Sohn bietet traditionelle vietnamesische Küche. Wird er die Konkurrenz überzeugen können?

Alle verfügbaren Folgen