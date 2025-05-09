Hier gibt es alles: "Pescaletta"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.05.2025: Hier gibt es alles: "Pescaletta"
45 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Das Finale findet im "Pescaletta" in Wiesbaden statt; Michael möchte gemeinsam mit seinem Team die Gäste auf eine kulinarischen Mittelmeer-Reise schicken. Da ist Schlemmern in Sicht! Am Ende der Woche gibt auch unser Profikoch seine Punkte. Wer wird sich den Wochensieg holen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins