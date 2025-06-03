Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Musikalisch wie kulinarisch im "Ristorante Da Angelo"

Kabel EinsFolge vom 03.06.2025
Musikalisch wie kulinarisch im "Ristorante Da Angelo"

Musikalisch wie kulinarisch im "Ristorante Da Angelo"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.06.2025: Musikalisch wie kulinarisch im "Ristorante Da Angelo"

44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Rosario öffnet am zweiten Tag die Türen zu seinem "Ristorante Da Angelo" in Würselen. Das familiengeführte Traditionslokal serviert seit 2024 die sizilianische Küche. Mit Herz und Leidenschaft packt die ganze Familie an. Wird die Konkurrenz ein authentisches Italien auf dem Teller erleben?

Alle verfügbaren Folgen