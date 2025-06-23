Wochenstart für Schnitzelfreunde im "Anno1900"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.06.2025: Wochenstart für Schnitzelfreunde im "Anno1900"
Folge vom 23.06.2025
Zum Wochenauftakt im "Anno1900" empfängt Martin seine Gäste mit geballter Erfahrung - seit über 20 Jahren begeistert er Schnitzel-Liebhaber mit XXL-Portionen und originellen Kreationen rund um den panierten Klassiker. Herzhaft, deftig, bodenständig - wird ihm damit der perfekte Start in die Woche gelingen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
