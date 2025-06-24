Italienisches Lebensgefühl im "Ristorante Da Salvo"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.06.2025: Italienisches Lebensgefühl im "Ristorante Da Salvo"
Folge vom 24.06.2025
Am zweiten Tag lädt Viviane ins "Ristorante Da Salvo" ein - ein Ort, der italienisches Lebensgefühl versprüht: rot-weiß karierte Tischdecken, mediterranes Flair und eine Küche, die nach Bella Italia schmeckt. Hier zählt vor allem eines: Authentizität. Doch wird Viviane damit auch die Mitstreiter überzeugen?
