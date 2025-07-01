Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 01.07.2025
Folge vom 01.07.2025: Libanesische Kost im "Mahas"

45 Min.
Ab 12

An Tag zwei führt die kulinarische Reise in den Libanon - genauer gesagt ins Restaurant "Mahas" nach Recklinghausen. Gast- und Namensgeberin Maha bringt hier Kultur und Geschmack gemeinsam auf den Teller. Ob vegetarisch, vegan oder hochwertiges Fleisch: Die Vielfalt auf der Karte lässt kaum Wünsche offen. Oder wie sehen das die Mitstreiter?

