Modern-mediterraner Twist im "GE-wölbe"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.07.2025: Modern-mediterraner Twist im "GE-wölbe"
44 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Zur Wochenmitte übernimmt Gastgeber Magnus in Gelsenkirchen das Ruder. Im historischen Schloss Horst serviert das "GE-wölbe" im Gewölbekeller bodenständige Küche mit modern-mediterranem Twist. Ob die Konkurrenz seine geschmackvolle Interpretation zu schätzen weiß?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen