Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Äthiopische Küche im Lokal "Adabina"

Kabel EinsFolge vom 14.01.2025
Äthiopische Küche im Lokal "Adabina"

Äthiopische Küche im Lokal "Adabina"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.01.2025: Äthiopische Küche im Lokal "Adabina"

44 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Biruk bringt am zweiten Tag authentische Aromen für die äthiopische Küche in die Großstadt. Seit 2013 kreieren seine Schwestern und er in der Küche traditionelle Gerichte, die sie von ihrer Mutter gelernt haben. Können die exotischen Gewürze die Konkurrenz ins Schwitzen bringen?

Alle verfügbaren Folgen