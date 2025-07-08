Ist hier alles Gold was glänzt im "Golden Horn Steakhouse"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.07.2025: Ist hier alles Gold was glänzt im "Golden Horn Steakhouse"?
Folge vom 08.07.2025
Am zweiten Tag lädt Eren ins "Golden Horn Steakhouse" ein. In modernem, elegantem Ambiente mit goldenen Akzenten empfängt er seine Gäste. Serviert werden vor allem mediterrane Fisch- und Fleischgerichte - ein Fest auch für die Augen. Doch ist wirklich alles Gold, was glänzt? Die Mitstreiter wollen es herausfinden ...
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
