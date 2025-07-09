Griechische Tapas im "Yamas"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.07.2025: Griechische Tapas im "Yamas"
Folge vom 09.07.2025
Bergfest! - und wir sagen "Jámas"! Gastgeber Stavros lädt ins "Yamas" ein, wo mediterraner Genuss und griechische Lebensfreude auf dem Teller zusammenkommen. Neben vielfältigen griechischen Tapas darf auch ein guter Tropfen griechischer Wein nicht fehlen. Wie wird es der Konkurrenz schmecken?
