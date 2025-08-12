Asiatisch-mediterrane Küche im "Hotel Drei König Restaurant See-Gourmet"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.08.2025: Asiatisch-mediterrane Küche im "Hotel Drei König Restaurant See-Gourmet"
45 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Am zweiten Tag geht es nach Hagnau, wo Gastgeber und Inhaber Thomas mit seinem Restaurant "Hotel Drei König Restaurant See-Gourmet" eine klare Vision verfolgt. Mit seiner asiatisch-mediterranen Küche möchte der gelernte Koch seine Mitstreiter mit Leidenschaft und Herz begeistern. Wird es ihm gelingen, die Erwartungen der Konkurrenz zu erfüllen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
