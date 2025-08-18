Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zum Wochenstart wird es rustikal im "Zur Crone"

Zum Wochenstart geht es nach Wuppertal-Cronenberg, wo Olli seine Gäste im "Zur Crone" begrüßt - einer charmanten Mischung aus Kneipe und Restaurant. Zwischen Thekenplausch, Jägerschnitzel und familiärem Teamgeist sollen sich alle wohlfühlen. Doch wie kommt seine bodenständige Küche bei der Konkurrenz an?

