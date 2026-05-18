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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wochenauftakt mit fränkischer Küche und echtem Familienhandwerk im "Flohrs"

Kabel EinsFolge vom 18.05.2026
Wochenauftakt mit fränkischer Küche und echtem Familienhandwerk im "Flohrs"

Wochenauftakt mit fränkischer Küche und echtem Familienhandwerk im "Flohrs"Jetzt kostenlos streamen

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Folge vom 18.05.2026: Wochenauftakt mit fränkischer Küche und echtem Familienhandwerk im "Flohrs"

45 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Zum Wochenauftakt geht es ins malerische Sommerhausen, wo Gastgeber Matthäus gemeinsam mit seinem Vater Stefan in der Küche fränkische Klassiker auf den Teller bringt. Im "Flohrs" trifft bodenständige, deutsch-fränkische Küche auf echtes Familienhandwerk und viel Herzblut. Gelingt Vater und Sohn der perfekte Start in die Würzburg-Woche?

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