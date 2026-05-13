Asia-Fusionsküche: Speisen aus diversen asiatischen Ländern im "KOI Passau"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.05.2026: Asia-Fusionsküche: Speisen aus diversen asiatischen Ländern im "KOI Passau"
45 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Gastronom Jack will am dritten Tag das Feuer der Asia-Fusionsküche so richtig entfachen! Inmitten der Passauer Fußgängerzone hat der gebürtige Vietnamese hierfür ein modernes Konzept mit Speisen aus diversen asiatischen Ländern entworfen. Wird diese kulinarische Expedition im "KOI Passau" für seine Mitstreiter zur Traumreise?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen