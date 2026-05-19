Gehobene, deutsche Küche im "Schwabs Landgasthof"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 19.05.2026: Gehobene, deutsche Küche im "Schwabs Landgasthof"
45 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6
An Tag zwei empfängt Gastgeberin Melina ihre Mitstreiter im stilvollen "Schwabs Landgasthof" in Schwarzach am Main. Hier wird deutsche Küche auf gehobenem Niveau serviert - modern interpretiert, mit Fokus auf Qualität und Regionalität. Kann Melina mit Eleganz, Präzision und Geschmack die Führung übernehmen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen