Kabel EinsFolge vom 12.08.2022
Folge vom 12.08.2022: Ein knallender Wochenabschluss im Kanonenhof?

44 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 12

Am Finaltag empfängt Mina die Gastronomen im "Kanonenhof". Was einst Napoleons Waffenlager war, ist heute ein Restaurant. Am Ortsrand Klagenfurts erwartet den Gast ein Mix aus Adria- und Balkan-Gerichten sowie Kärntner Spezialitäten. Das familiengeführte Restaurant will mit Authentizität und Sympathie überzeugen. Wie werden Minas Chancen auf den Goldenen Teller stehen?

