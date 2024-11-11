Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Werden im GLASMÄNNLEIN wirklich 3 Wünsche war?

Kabel EinsFolge vom 11.11.2024
Werden im GLASMÄNNLEIN wirklich 3 Wünsche war?

Werden im GLASMÄNNLEIN wirklich 3 Wünsche war?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 11.11.2024: Werden im GLASMÄNNLEIN wirklich 3 Wünsche war?

44 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

Diese Woche geht es für Mike Süsser ins wunderschöne Freiburg. Den Auftakt macht Ulrich mit seinem Restaurant "GLASMÄNNLEIN". Hier lautet die Devise: Allgäu meets Schwarzwald. Von mediterranen Gerichten bis hin zu alpiner Küche ist alles dabei. Das Ambiente von innen erinnert an eine gemütliche Skihütte. Mal sehen, ob sich die Kontrahenten von Ulrich in diesem Interieur wohlfühlen werden.

Alle verfügbaren Folgen