Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.08.2022: Wird es den Gastronomen heute ganz blumig zu mute im "dasblümchen"?
44 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 12
Heute geht es ins Restaurant "dasblümchen". Hier ist Sascha Geschäftsführer und bietet ein ganz außergewöhnliches Schwarzwald Tapas-Konzept an. Die regionalen Gerichte werden bei ihm in kleinen Portionen serviert, damit man sich durch die Karte probieren kann. Das Lokal ist ein Familienbetrieb, d.h. jeder in der Familie macht mit. Das Lokal wurde saniert und modernisiert und sieht erst seit einigen Wochen so aus wie jetzt aussieht.
