Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.09.2022: Ist das "LILLI'S" seiner Zeit voraus?
44 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12
Tag zwei im Münsterland führt Mike Süsser nach Ladbergen: Wo "LILLI'S" drauf steht, ist auch Lilli drin: Elisabeth, genannt Lilli, möchte mit gutbürgerlicher Küche überzeugen. Das Haus, das früher als Schweinestall diente, beherbergt heute ein schickes Restaurant. Ob die bodenständige Küche bei der Konkurrenz gut ankommen wird?
